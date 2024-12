नई दिल्ली। कर्नाटक के बेलगावी में शुरू होने वाले कांग्रेस अधिवेशन से पहले ही बवाल शुरू हो गया है। दरअसल बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन के लिए शहर में जगह-जगह पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें भारत का नक्शा बना हुआ है। ताज्जुब की बात ये है कि इस नक़्शे से कश्मीर गायब है। बीजेपी ने अब इसे मुद्दे को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया है।

Sonia Gandhi, as co-president of the George Soros funded Forum of Democratic Leaders in Asia Pacific (FDL-AP) Foundation, which advocates Kashmiri Independence, is not a coincidence, but a firm belief of the Congress…

At its Belagavi event, the Congress has put up a distorted… pic.twitter.com/PYoQWW1ur4

— Amit Malviya (@amitmalviya) December 26, 2024