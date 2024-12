नई दिल्ली : बेंगलुरु मेंं रहकर काम करने वाले इंजिनीयर अतुल सुभाष ने आत्माहत्या कर ली। इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोग सोशल मीडिया पर इस विषय को जमकर चर्चा कर है। इसी बीच सोशल मीडिया अब #JusticeForRishi भी ट्रेंड करने लगा है। इस पोस्ट में ऋषि के लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही है।

यह पोस्ट ऋषि के भाई ओमजी त्रिवेदी ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है कि ऋषि ने 27 दिसंबर 2023 को पत्नी से प्रताड़ित होकर अपना जीवन खत्म कर लिया था। ओमजी ने आगे लिखा कि अतुल सुभाष की तरह मेरे भाई को भी अपनी पत्नी शिखा अवस्थी की असहनीय प्रताड़ना के कारण अपनी जान देने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने 27 दिसंबर 2023 को आत्महत्या कर ली।

Like Atul Subhash, my brother was also driven to take his own life due to unbearable harassment by his wife, Shikha Awasthi. On December 27, 2023, he committed suicide, unable to bear her cruelty anymore. #JusticeforRishi #ArrestShikhaAwasthi #JusticeForAtulSubhash pic.twitter.com/NJzXtPg4KS

— Omji Trivedi (@KarnTheReviewer) December 10, 2024