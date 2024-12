‘लौह पुरुष’ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 73वीं पुण्यतिथि आज, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: सरदार वल्लभभाई पटेल देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई. आजादी के बाद सरदार पटेल ने बिना किसी युद्ध के 565 रियासतों का भारत में विलय कराया था। यही कारण है कि लोग उन्हें ‘आयरन मैन’ कहते हैं.आज (15 दिसंबर) सरदार पटेल की 73वीं पुण्य तिथि है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ‘महान सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि. उनके दूरदर्शी नेतृत्व और देश की एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने आधुनिक भारत की नींव रखी. उनका अनुकरणीय कार्य हमें एक मजबूत, अधिक एकजुट देश के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करता है. हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते रहेंगे और समृद्ध भारत के उनके सपने को साकार करने की दिशा में काम करते रहेंगे.

Tributes to the great Sardar Vallabhbhai Patel on his Punya Tithi. His visionary leadership and unwavering commitment to the nation’s unity laid the foundations of modern India. His exemplary work guides us towards building a stronger, more united country. We continue to draw…

