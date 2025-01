टॉयलेट के इस्तेमाल को लेकर भिड़ गए दो साधु, आखिर कया ऐसा वॉशरुम में देखा, देखें वीडियो

नई दिल्ली: यूपी के प्रयागराज में सोमवार 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो गया है. इस बार दुनिया भर से साधु-संत और लोग बड़ी संख्या में गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं. इस दौरान कई साधु-संतों के अजीबोगरीब वीडियो सामने आ रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें दो साधु ट्रेन के अंदर आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं.

ट्रेन में दो साधुओं की बुरी तरह लड़ाई का वीडियो सामने आया है. बताया जा रहा है कि ये लड़ाई टॉयलेट के पहले इस्तेमाल को लेकर शुरू हुई थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों साधु एक-दूसरे पर लाठियों से हमला करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक साधु दूसरे पर हावी होता नजर आ रहा है. पीटते-पीटते वह दूसरे साधु को ट्रेन की सीट पर धक्का दे देता है। इसके बाद मामला यहीं नहीं रुकता, दबंग साधु दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर देता है. लड़ाई के दौरान एक तीसरा साधु प्रवेश करता है। शुरुआत में वह झगड़े को शांत कराने की कोशिश करता है.

Two sadhus fight over who will use the toilet first. pic.twitter.com/qcCeNU5eYI

— Crimes Reports India (@CrimesDigest) January 13, 2025