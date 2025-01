गर्लफ्रेंड संग रंगरलियां मना रहा था पति, फिर पत्नी ने कर दिया ऐसा काम, देखकर दंग रह जाएंगे आप

नई दिल्ली: कई बार फिल्मी दुनिया के सीन असल जिंदगी में भी देखने को मिलते हैं. लेकिन यह वीडियो साबित करता है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे मुद्दे फिल्मी दुनिया में आम लगते हैं लेकिन हकीकत में ये उतने आम नहीं हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला ने बीच सड़क पर तमाशा खड़ा कर दिया है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते एक महिला ने अपने पति की बीच सड़क पर पिटाई कर दी.

पत्नी ने अपने पति को बीच सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज-मस्ती करते हुए देख लिया था. तभी वह गुस्से में मौके पर पहुंची और अपने पति की जमकर पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं यह घटना सार्वजनिक स्थान पर हुई, जहां पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुलेआम रोमांस कर रहा था. इसी बीच उसकी पत्नी, जो शायद किसी काम से बाहर गयी थी, अचानक वहां पहुंच गयी. जैसे ही उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया. गुस्साई पत्नी ने बिना कुछ सोचे समझे पति पर हमला कर दिया.

Extra-Marital affair Kalesh (Wife Caught her husband with his side Girlfriend)

