UPSSSC Junior Assistant: टाइपिंग टेस्ट का प्रवेश पत्र जारी, ऐसे करें डाउनलोड

लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने संयुक्त जूनियर सहायक 2022 भर्ती के टाइपिंग टेस्ट के लिए योग्य उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। जो भी उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के इस चरण के लिए योग्य घोषित किए गए हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in. पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

टाइपिंग टेस्ट कब होगा

संयुक्त जूनियर सहायक भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट 19 से 29 दिसंबर, 2024 तक दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। पहली और दूसरी शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग का समय सुबह 8 बजे और दोपहर 12 बजे है। भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 1262 रिक्तियों को भरना है।

कहां होगा टेस्ट का केंद्र

नोटिस के अनुसार, दिनांक 19-12-2024 से 29-12-2024 तक टंकण परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में जनपद लखनऊ के परीक्षा केन्द्र- Institute of Computer Science, Rajat Women’s College of Education & Management Lucknow (Campus), Infront of Rajat P.G. College, New Panchvati, Kamta, Ayodhya Road, Lucknow-226028 पर आयोजित की जायेगी।

टाइपिंग टेस्ट छूट जाए तब ?

आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दर्शाए परीक्षा तारीख और पाली के अतिरिक्त अन्य कोई तारीख व समय पर टाइपिंग टेस्ट में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

एडमिट कार्ड 2022 डाउनलोड करें

आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर, जूनियर असिस्टेंट 2022 टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट करें।

एडमिट कार्ड चेक करें और डाउनलोड करें।

भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें।

