Gandhi Jayanti 2025 Live: ‘हम गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे’, PM Modi ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी

Gandhi Jayanti 2025 Live: गांधी सिर्फ एक नाम नहीं है बल्की एक विचार हैं. उनके विचारों की प्रासंगिकता हर युग की राजनीति, समाज और परिवेश में नए-नए रूपों में उभरती रही है. आज भी उनके विचार और उनके लिखे हुए शब्द लोगों की जिंदगी से जुड़े होते हैं. जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज, 2 अक्टूबर है, आज के दिन भारत में गांधी जयंती और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है. राष्ट्रपिता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक इतिहास के एक महान नेता महात्मा गांधी के योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता. सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर अंग्रेजों से भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले गांधीजी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. बापू के विचारों ने हमेशा न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है. आज उनकी जयंती पर उनसे जुड़ी कई अहम बातें जानेगे.

gandhi jayanti 2025