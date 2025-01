नई दिल्ली। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बांद्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारी का कहना है कि एक आरोपी की पहचान कर ली गई है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी चोरी करने के इरादे से ही घर में घुसा था। गिरफ़्तारी के बाद ही आगे की खबर साझा की जाएगी।

पुलिस ने ये भी कहा कि चोरी के समय में सैफ के साथ हाथापाई हो गई, इसमें अभिनेता बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सीढ़ी की मदद से आरोपी घर में दाखिल हुआ। इसके लिए उसने फायर स्केप का इस्तेमाल किया। चोरी करने की कोशिश की तो सैफ पर हमला किया और फिर फरार हो गया। चाकूबाजी की यह घटना बच्चों के कमरे में हुई।

#WATCH | Over attack on Actor Saif Ali Khan,

Dixit Gedam, DCP Zone 9, Mumbai Police says, “Last night, “The accused used a fire escape staircase to enter Saif Ali Khan’s house. It appears to be a robbery attempt. We working to arrest the accused. 10 Detection teams are working… pic.twitter.com/g6oLZH9w7f

