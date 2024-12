मुंबई: भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, आज अपनी शादी की सातवीं सालगिरह मना रहे हैं। इस खास मौके पर विराट की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और फैंस ने उन्हें दिल से शुभकामनाएं दीं है।

विराट और अनुष्का ने 11 दिसंबर, 2017 को इटली के टस्कनी में एक निजी समारोह में शादी की थी। तब से लेकर अब तक यह जोड़ी भारत की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक बनी हुई है। अनुष्का अक्सर विराट के मैचों के दौरान स्टेडियम में नजर आती हैं। हाल ही में पर्थ टेस्ट के दौरान विराट ने शतक लगाते समय उन्हें फ्लाइंग किस देकर अपने प्यार का इज़हार किया था।

आरसीबी ने सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, “विरुष्का कपल गोल्स को पूरी तरह से डिफाइन कर रहे हैं। इस पावर कपल को शादी की सालगिरह की ढेरों शुभकामनाएं। आपके आगे और भी खूबसूरत साल हैं, जहां आप एक-दूसरे को और दुनिया को ऐसे ही इंस्पायर करते रहेंगे!”

Serving couple goals ft. Virushka 🥰

Wishing a very happy wedding anniversary to the power couple, Anushka and Virat. Here’s to many more beautiful years together, and may you inspire each other and the rest of the world! 👩‍❤️‍👨@imVkohli @AnushkaSharma | #PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/tG1TMX6YVl

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) December 11, 2024