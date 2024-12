बच निकले अल्लू अर्जुन के घर पर हमला करने वाले आरोपी, मिली जमानत

मुंबई: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के जुबली हिल्स स्थित घर पर तोड़फोड़ करने वाले छह आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। इन सभी को सोमवार सुबह हैदराबाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां जमानत को मंजूरी मिली. डीसीपी वेस्ट जोन के मुताबिक, रविवार शाम अचानक कुछ लोग प्लेकार्ड लेकर अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ने घर की दीवार पर चढ़कर टमाटर फेंकना शुरू कर दिया। जब सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, तो मामला बढ़ गया।

बता दें आरोपियों ने गुस्से में सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की और घर के रैंप पर रखे गमले तोड़ दिए। वहीं सुरक्षा कर्मियों की सूचना पर पुलिस ने मौके से छह लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान इन सभी ने खुद को उस्मानिया विश्वविद्यालय जाइंट एक्शन कमेटी का सदस्य बताया। जानकरी के अनुसार, ये आरोपी 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थियेटर में भगदड़ के दौरान जान गंवाने वाली महिला रेवती के परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। रेवती के 9 वर्षीय बेटे श्री तेज गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अभिनेता को पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए।

Attackers of Allu Arjun’s residence allegedly have pictures with CM Revanth Reddy.

There is pin-drop silence in the Leftist Ecosystem on the state-sponsored attack.

Imagine if this happened to SRK or Aamir Khan in a BJP-ruled state. pic.twitter.com/AkVDd54Rxc

