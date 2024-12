नई दिल्ली: साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन जेल से रिहा होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। अपने हैदराबाद स्थित घर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्पा 2 के अभिनेता ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, “यह घटना आकस्मिक और अनजाने में हुई है। मेरा इससे कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन मैं पीड़ित परिवार की हरसंभव मदद करने के लिए उनके साथ खड़ा हूं।”

अल्लू ने अपने फैंस और मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “आप सभी ने जो समर्थन और प्यार दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।” उन्होंने कहा कि वह इस थिएटर में पिछले 20 वर्षों से जा रहे हैं और 30 से अधिक बार उसी स्थान पर जा चुके हैं। उन्होंने कहा, “इससे पहले ऐसा कोई हादसा कभी नहीं हुआ।”

