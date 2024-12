अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर पर भगदड़, एक महिला की मौत, बच्चा हुआ बेहोश, कई घायल

नई दिल्ली: अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा 2’ का बुधवार को हैदराबाद में प्रीमियर हुआ, जिससे भगदड़ मच गई। संध्या थिएटर के बाहर हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और दो घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये बवाल तब मच गया जब स्क्रीनिंग के दौरान एक्टर को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई.

फिल्म पुष्पा द रूल आज 5 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. एक दिन पहले यानी बुधवार रात को आरटीसी चौराहा स्थित संध्या थिएटर में प्रीमियर शो हुआ था, जिसमें 39 साल की एक महिला की जान चली गई थी. एक ही लड़के की हालत गंभीर बनी है. ऐसा माना जाता है कि वह उनका छोटा बेटा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिलसुखनगर की रेवती नाम की महिला अपने पति भास्कर और दो बच्चों के साथ फिल्म के प्रीमियर में शामिल हुई थी. रात करीब 10.30 बजे उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब स्क्रीनिंग में मौजूद फिल्म के अभिनेता अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई.

A boy lost consciousness in a stampede during the premiere show of #Pushpa 2 at Sandhya Theatre, RTC Cross Road in #Hyderabad. His condition is reported to be critical. pic.twitter.com/PPZsRALe3V

— Sumit Jha (@sumitjha__) December 4, 2024