नई दिल्ली: वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन का ट्रेलर इस समय ट्रेंड कर रहा है। ट्रेलर ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों से मिले पब्लिक रिव्यूज कहते हैं कि वरुण धवन की यह फिल्म पैसा वसूल फिल्म साबित हो सकती है। ट्रेलर देखने के बाद शाहरुख खान ने भी वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन की तारीफ की है। आइए जानते हैं शाहरुख खान ने तारीफ में क्या कहा और वरुण धवन ने इसके जवाब में क्या कुछ लिखा है।

शाहरुख खान ने अपने पोस्ट में लिखा, “क्या रोमांचक ट्रेलर है। बहुत बढ़िया, वाकई फिल्म देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं… @kalees_dir आपका #BabyJohn बिल्कुल आपकी तरह है। एनर्जेटिक और एक्शन से भरपूर। @Atlee_dir आगे बढ़ो और एक निर्माता के रूप में जीत हासिल करो। आपसे प्यार करता हूं। @Varun_dvn आपको इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बिल्कुल सख्त। @bindasbhidu आप बहुत शानदार लग रहे हैं जग्गू दा… @keerthyofficial #WamiqaGabbi शुभकामनाएं… एक संपूर्ण पैकेज, पूरी टीम को शुभकामनाएं।”

What an exciting trailer. Well done really looking forward to seeing the film….@kalees_dir your #BabyJohn is everything like u. Energetic and full of action. @Atlee_dir go forth and conquer now as a producer. Love u. @Varun_dvn I am so happy to see u like this, all tough.…

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 9, 2024