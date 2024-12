राम चरण को उनके ही फैन ने दी धमकी, RIP का भेजा लेटर, कही ये बात..

मुंबई: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राम चरण के लिए फैंस की दीवानगी जगजाहिर है। लेकिन हाल ही में इस दीवानगी ने खतरनाक मोड़ ले लिया, जब एक फैन ने फिल्म ‘गेम चेंजर’ के ट्रेलर को लेकर मेकर्स को धमकी भरा लेटर लिखा। इस फैन का नाम ईश्वर बताया जा रहा है, जिसने यह चिट्ठी तेलुगु में लिखी और इसे ‘RIP लेटर’ का नाम दिया।

ईश्वर नाम के फैन ने अपने पत्र में लिखा है कि अगर फिल्म का ट्रेलर इस महीने के अंत तक या नए साल के मौके पर रिलीज नहीं किया गया, तो वह अपनी जान दे देगा। लेटर में उसने लिखा, “आप फैंस की भावनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अगर इस महीने के आखिर तक कोई टीजर या अपडेट नहीं आया या नए साल तक ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया, तो मुझे अपनी जिंदगी खत्म करने का बड़ा कदम उठाना पड़ेगा।”

Ila unnaru enti raa babu 🥵🥵🥵🤯🤯🤯🤯🤯🤯🙏🙏🙏

I will commit suicide if the Game Changer trailer is not released. 👏👏👏

Ram Charan fan’s suicide letter to Game Changer team🥵🥵🥵#GameChanger #RamCharan 🌍 pic.twitter.com/dATNCCWABQ

