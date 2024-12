बिग बॉस 18 में रजत दलाल ने कर दिया बड़ा खेला, जानें कैसे बदला अपना गेम?

नई दिल्ली: हाल ही में ‘बिग बॉस 18’ के घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई, जिसमें रजत दलाल ने 4 कंटेस्टेंट्स को बचाया. इस पूरी प्रक्रिया में रजत ने फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने दिमाग का उपयोग करके सप्ताह के कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट करने की प्रक्रिया को बचा लिया. जानिए रजत दलाल ने किन प्रतियोगियों को बचाया।

इस बार जो कंटेस्टेंट्स घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं उनमें दिग्विजय राठी, चाहत पांडे, तजिंदर सिंह बग्गा, एडिन रोज, विवियन डीसेना और करणवीर मेहरा शामिल हैं. इस हफ्ते इन 6 कंटेस्टेंट्स में से कोई एक ही घर से बेघर होगा. इन कंटेस्टेंट्स में से जिस एक प्रतियोगी पर सबसे ज्यादा बेघर होने की तलवार लटक रही है वो हैं बग्गा जी और एडिन रोज़. वैसे भी बग्गा जी पिछले कई हफ्तों से बचते नजर आ रहे थे लेकिन इस बार वह भी नॉमिनेशन के चंगुल में फंस गए हैं.

Time God Rajat Dalal gets the power to save one contestant in every round where housemates need to nominate.

☆ Rajat saved Sara 3 times

☆ Rajat saved Kashish 3 times

☆ Rajat saved Eisha 2 times

☆ Rajat saved Yamini 2 times

☆ Rajat saved Avinash 1 time

☆ Rajat saved…

— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) December 8, 2024