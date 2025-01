नई दिल्ली: बिग बॉस 18 का विजेता आज रात मिल जाएगा. आज शो का ग्रैंड फिनाले है जिसमें 6 प्रतियोगी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं. हालांकि यह सीजन उतार-चढ़ाव से भरा रहा, कभी-कभी यह दर्शकों के मानकों पर खरा नहीं उतर सका और कभी-कभी किसी एपिसोड ने रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी दर्ज की. अब जब शो फिनाले में पहुंच गया है तो नया वोटिंग ट्रेंड एक बार फिर बड़ा ‘गेम’ बन गया है. आखिर वोटिंग ट्रेंड के मुताबिक कौन बन रहा है विजेता, आइए आपको बताते हैं.

अब ताजा वोटिंग ट्रेंड के मुताबिक विवियन डीसेना शो जीत रही हैं. उन्हें अब तक सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं. विवियन फिलहाल सभी प्रतियोगियों को पछाड़कर लिस्ट में टॉप पर हैं. विवियन के बाद इस लिस्ट में रजत दलाल का नाम है यानी रजत दलाल शो के रनरअप बनने के प्रबल दावेदार बनकर आ रहे हैं. करणवीर मेहरा के फैंस के लिए थोड़ा झटका है क्योंकि पहले वह दूसरे स्थान पर थे लेकिन अब नए वोटिंग ट्रेंड में वह तीसरे स्थान पर आ गए हैं. करणवीर मेहरा इस वक्त शो के सेकेंड रनर अप बन रहे हैं.

Revised voting Trends of #BiggBoss18 contestants

1️⃣ #VivianDsena ⏫️

2️⃣ #RajatDalal ⏫️ ⏫️ Massive Gain

3️⃣ #KaranveerMehra ⬇️ loss

4️⃣ #AvinashMishra

5️⃣ #EishaSingh ⏫️ gaining

6️⃣ #ChumDarang

— Lady Khabri (@KhabriBossLady) January 18, 2025