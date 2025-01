5 महीनों में नवजोत सिंह सिद्धू का बदला रूप, घटाया 33 किलो वजन, फॉलो करें ये टिप्स

नई दिल्ली: पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान या विवादित टिप्पणी नहीं, बल्कि उनका वेट लॉस करना है। सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्होंने महज 5 महीनों में 33 किलो वजन घटाया है।

नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ‘बिफोर और आफ्टर’ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि वजन घटाने के लिए 5 महत्वपूर्ण नियमों को अपनाया। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी इन नियमों को फॉलो करे, तो वेट लॉस करना आसान हो सकता है। इसी के साथ आइए जानते है क्या है वो 5 नियम अपनाए:

1. सिद्धू ने बताया कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। अगर इच्छाशक्ति मजबूत होगी, तो कोई भी काम संभव है।

2. इसके साथ ही जीवन में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। सिद्धू का कहना है कि बिना अनुशासन के किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होता है।

Before and after … have lost 33 kilograms in less than 5 months since August last year … it was all about willpower, discipline, process and a strict diet facilitated by pranayama ( breath control ) weight training and walking ….. impossible is nothing people … ‘ pehla sukh… pic.twitter.com/nCNYN57kLW

