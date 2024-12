नई दिल्ली: सलमान खान के शो बिग बॉस 18 में वीकेंड का वार का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस हफ्ते शो में कंटेस्टेंट्स ने ऐसे कारनामे किए हैं, जिसके बाद सभी की क्लास लगना तय है. साथ ही सामने आ रहे प्रोमो वीडियो को देखने के बाद फैंस भी उत्साहित हो गए हैं. सलमान खान कुछ कंटेस्टेंट्स पर बादल बनकर गरज रहे हैं.

अब इस सीजन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. इस बार हिना खान की तरह कशिश कपूर भी होस्ट से झगड़ती नजर आ रही हैं. कशिश ने अविनाश मिश्रा पर जो आरोप लगाए हैं वो इतने गंभीर हैं कि सलमान उस मुद्दे को उठाए बिना वीकेंड का वार नहीं कर सकते थे. ऐसे में सलमान ने अविनाश का सपोर्ट करते हुए और उन्हें न्याय दिलाते हुए कशिश की क्लास लगाई. हालांकि, कशिश गलत होने के बावजूद उनसे बहस करती नजर आती हैं.

