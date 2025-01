नई दिल्ली: अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया. उन्होंने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे यह अवसर मिला. इसके बाद उन्होंने सभी का आभार जताया. इसके साथ ही जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी पवित्र स्नान किया.

पवित्र स्नान करने के बाद एक्ट्रेस और BJP सांसद हेमा मालिनी ने कहा, “यह मेरा सौभाग्य है. मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने करोड़ों लोग आए हैं. मुझे भी यहां स्नान करने के लिए जगह मिली. धन्यवाद.” बता दें कि हेमा मालिनी कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में महाकुंभ में सनातन धर्म संसद में आई थीं. यहां उन्होंने कहा था, कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म और सनातनियों के बारे में बुरा-भला कहते हैं. वे कुछ गलत बातें भी कहते हैं. सनातन दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का स्वागत करता है. सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, चाहे वह मुस्लिम हो या ईसाई.

#WATCH | #MahaKumbh2025 | BJP MP Hema Malini took a holy dip at Triveni Sangam on Mauni Amavasya today

Acharya Mahamandaleshwar Swami Avdheshanand Giri Maharaj of Juna Akhara and Yog guru Baba Ramdev also took holy dip today pic.twitter.com/aYDWDiGCWr

— ANI (@ANI) January 29, 2025