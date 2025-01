नई दिल्ली: लॉस एंजिल्स के बेवर्ली हिल्टन होटल में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब्स 2025 की शुरुआत हो चुकी है। अवॉर्ड शो में फिल्ममेकर पायल कपाड़िया शामिल हुईं. इस साल उनकी फिल्म ‘ऑल वी इमेजिन एज लाइट’ को दो नामांकन मिले. पायल गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकन पाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. उनकी फिल्म को गैर-अंग्रेजी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर नामांकन मिला. हालाँकि, ‘ऑल वी इमेजिन ऐज़ लाइट’ गोल्डन ग्लोब अवार्ड से चूक गई. गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट नॉन इंग्लिश भाषा मोशन पिक्चर का पुरस्कार नहीं मिला और यह पुरस्कार एमिलिया पेरेज़ को मिला. आइए आपको बताते हैं विजेताओं की पूरी लिस्ट.

पायल कपाड़िया की फिल्म ‘ऑल वी इमेजिन एज लाइट’ भले ही गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में बेस्ट नॉन-इंग्लिश लैंग्वेज मोशन पिक्चर का अवॉर्ड नहीं जीत पाई हो, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है. पायल को बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन भी मिला है. वहीं पायल इस अवॉर्ड शो का हिस्सा बनी हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इस इवेंट के लिए पायल ने ब्लैक और रेड कलर का आउटफिट पहना है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं. रेड कार्पेट पर पोज देते हुए उनकी फोटो सामने आई है.

The #GoldenGlobes award for Best Picture – Non-English Language goes to Emilia Pérez! 🎥 pic.twitter.com/V0gHqIVRdy

— Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025