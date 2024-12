मुंबई: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और ‘पुष्पा 2’ के अभिनेता अल्लू अर्जुन को हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह फैसला 4 दिसंबर को फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ की घटना के बाद आया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने अभिनेता और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर यह कार्रवाई की।

अल्लू अर्जुन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी और लोअर कोर्ट से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद फिर हाईकोर्ट पहुंचे । याचिका के बाद पुलिस अभिनेता को लेकर कोर्ट पहुंची, जहां से अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस खबर को सुनकर एक्टर के फैंस को बड़ा झटका लगा है.

अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव (केटीआर) ने समर्थन करते हुए राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, “भगदड़ के पीड़ितों के लिए मेरी सहानुभूति है, लेकिन यह घटना शासन करने वालों की असुरक्षा का प्रतीक है।” वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, “मैं जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पुलिस ने कार्रवाई की है और कानून अपना काम करेगा।”

Arrest of National Award winning star Allu Arjun is the pinnacle of insecurity of the rulers!

I totally sympathize with the victims of the stampede but who failed really?

Treating @alluarjun Garu as a common criminal is uncalled for especially for something he isn’t directly… pic.twitter.com/S1da96atYa

