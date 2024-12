Big Boss 18: गौरव कपूर ने खोला कंबल कांड का राज, जानिए चुम को क्यों आई शर्म?

नई दिल्ली: करणवीर मेहरा और चुम दरंग के बीच एक अनबन हुई थी, जो काफी चर्चा में रही थी। कयास लगाए जाने लगे थे कि दोनों के बीच कुछ तो है जो अब सामने आ रहा है. लेकिन अब घर में मेहमान बनकर आने वाले हैं गौरव कपूर जिन्होंने उस कंबल कांड का राज खोला है.सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस घटना के बारे में सुनकर वह शर्म से लाल हो गईं. आइए आप भी जानें क्या थी वो कंबल घटना और क्यों हुई थी.

करणवीर मेहरा और चुम दरांग के बीच नजदीकियां किसी से छुपी नहीं हैं. दोनों हमेशा साथ दिखते और एक दूसरे को काफी सपोर्ट भी करते हैं. इसी बीच जब घर के अंदर चुम दरंग और उनकी बेस्ट फ्रेंड श्रुतिका अर्जुन के बीच लड़ाई हुई तो चुम ने करणवीर का पक्ष लिया. वहीं चुम ने श्रुतिका के साथ बेड शेयर करना बंद कर दिया और करणवीर के साथ बिस्तर शेयर करना शुरू कर दिया. इन दोनों ने एक बार अंधेरे में कंबल शेयर किया था जो वायरल हो गया था.

