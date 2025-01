मुंबई : शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं, इन्हें न केवल उनके शानदार अभिनय के लिए बल्कि प्रशंसकों के साथ उनकी गर्मजोशी भरी बातचीत के लिए भी पसंद किया जाता है। वह अक्सर सोशल मिडिया एक्स पर #AskSRK सेशन करते हैं, जहां उनके मजाकिया और दिल को छू लेने वाले जवाब दिल जीत लेते हैं। ऐसे ही एक सेशन में, एक फैंस ने मजाकिया अंदाज में शाहरुख से एक ओटीपी नंबर पूछा, जिस पर शाहरुख और मुंबई पुलिस दोनों की ओर से शानदार प्रतिक्रिया आई।

किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान ने एक्स पर अपने फैंस के साथ एक मजेदार इंटरैक्टिव सेशन किया। अपनी #AskSRK सीरीज़ में बॉलीवुड सुपरस्टार ने फैंस के अनोखे, मज़ेदार सवालों के जवाब देने के लिए अक्सर समय निकालते हैं। ये सेशन में शाहरुख खान से फैंस ने हैशटैग पर उनकी फिटनेस दिनचर्या, आगामी फिल्मों और यहां तक ​​कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में सवालों की बाढ़ ला दी। इनमें से एक खास सवाल अपने सबसे अलग था।

किंग खान से हल्के-फुल्के सवाल ने तुरंत ही दूसरे फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिससे हंसी और उत्साह की लहर दौड़ गई। हालांकि, यह पल तब सच में वायरल हो गया जब मुंबई पुलिस ने बातचीत में हिस्सा लिया।

इसी #AskSRK सेशन के दौरान जब एक फैन ने मजाक में शाहरुख खान से OTP मांगा, तो किंग खान ने ऐसा जवाब दिया जो सिर्फ शाहरुख ही दे सकते थे। अपने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्हेंने लिखा, “बेटा मैं इतना मशहूर हूं मुझे OTP नहीं आते…जब मैं ऑर्डर करता हूं तो वेंडर मुझे सामान भेज देते हैं…तुम अपना देख लो” . शारुखान के जवाब के बात कॉमेट में हंसी की बाढ़ आ गई।

Beta main itna famous hoon mujhe OTP nahi aate….vendors just send me the goods when I order…tum apna dekh lo

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 4, 2023