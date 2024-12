BB18 कंटेस्टेंट ईशा सिंह का प्राइवेट वीडियो लीक, शालीन भनोट के साथ करती दिखीं ऐसी हरकत

मुंबई: बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट ईशा सिंह इन दिनों बिग हाउस में है, जहां वीकेंड के वार पर कई चौकाने वाली बातें सामने आईं। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में ईशा सिंह और शालिन भनोट का रिश्ता रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ईशा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ईशा, शालीन भनोट को डेट कर रही है. इसी बीच शो के होस्ट सलमान खान ने बार-बार इस मुद्दे को उठाया और ईशा से सवाल किए।

वीडियो में ईशा सिंह और शालिन भनोट के बीच नजदीकियां नजर आ रही हैं। इस वीडियो में उनकी मां भी साथ दिखाई दे रही हैं, जिससे इन दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। हालांकि, ईशा और शालिन ने हमेशा अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया है। बता दें ईशा और शालिन की मुलाकात एक टीवी शो के दौरान हुई थी। यह शो शालिन को बिग बॉस के पिछले सीजन से बाहर आने के बाद मिला था। तभी से दोनों की नजदीकियां सुर्खियां बटोरने लगीं। कई मौकों पर दोनों को पार्टियों और फैमिली फंक्शन्स में एक साथ देखा गया।

Only Isha Singh is not a liar but her mother is also a liar. Mother said that she hasn’t seen her daughter so close to any boy like Avinash. Toh Ye Kaya Hai? #BiggBoss18 pic.twitter.com/RGEyV8kfOa

— KRK (@kamaalrkhan) December 28, 2024