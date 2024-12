मुंबई: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड फिल्म ‘बागी 4’ का पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। फिल्म के मेकर्स ने फिल्म में खलनायक के रूप में एक्टर संजय दत्त के नाम का खुलासा किया था. वहीं अब निर्माताओं ने फिल्म में लीड एक्ट्रेस के नाम पर से पर्दा उठाया है और सोनम बाजवा के नाम का ऐलान किया है, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है।

सोनम बाजवा, जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कई हिट फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, पहली बार इस एक्शन-थ्रिलर फ्रेंचाइजी में नजर आएंगी। नाडियाडवाला ग्रैंडसन के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से सोनम की एक तस्वीर शेयर करते हुए इस खबर की पुष्टि की गई। पोस्ट में लिखा गया, हाउसफुल यूनिवर्स की हंसी से लेकर एक्शन से भरपूर बागी यूनिवर्स तक, सोनम बाजवा शो चुराने के लिए आ गई हैं। रिबेल लीग बागी 4 में आपका स्वागत है।

From the laughs of the #HousefullUniverse to the action-packed #BaaghiUniverse, #SonamBajwa is here to steal the show! 🖤🔥 Welcome to the Rebel League #Baaghi4! #SajidNadiadwala’s #Baaghi4

Directed by @NimmaAHarsha

Releasing in cinemas on 5th Sept 2025 @iTIGERSHROFF… pic.twitter.com/HWRnnCZo6p

— Nadiadwala Grandson (@NGEMovies) December 10, 2024