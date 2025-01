कांग्रेस ने जारी की बाकी 2 उम्मीदवारों की लिस्ट, रोहतास से सुरेश चौहान को मिला टिकट

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी, जिसमें दो सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए। कांग्रेस ने तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी और रोहतास नगर से सुरेश वाती चौहान को टिकट दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी है। कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने भी पहले ही अपने सभी 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। अब बीजेपी की लिस्ट आना बाकी है।

Congress releases its 5th list of 2 candidates for #DelhiElections2025 pic.twitter.com/6MWHKqyLjT

— ANI (@ANI) January 16, 2025