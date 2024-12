नई दिल्ली: गुजरात के एमबीबीएस कॉलेज में पिछले दिनों सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा की गई रैगिंग के कारण एक मेडिकल स्टूडेंट ने अपनी जान गंवा दी। कई सीनियर स्टूडेंट्स पर इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। वहीं अब इस मामले को लेकर NMC ने सभी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किया है।

जानकारी के अनुसार गुजरात के एमबीबीएस कॉलेज में पिछले दिनों एक मेडिकल स्टूडेंट की रैगिंग के कारण मौत हो गई थी। कई सीनियर स्टूडेंट्स पर इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसको लेकर अब NMC ने सभी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में नेशनल मेडिकल काउंसिल ने चेतावनी दी है की अगर उन्होंने कॉलेज में एक स्ट्रिक्ट एंटी-रैगिंग सिस्टम लागू नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि कई सीनियर स्टूडेंट्स ने गुजरात के पाटन जिले में धारपुर के जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट अनिल मेथानिया को काफी तंग किया था और करीब 3 घंटे तक खड़ा रखा था।

National Medical Commission reiterates its commitment to eradicating ragging in medical colleges. Stakeholders are urged to comply with the guidelines outlined in Public Notice NMC/23(1)25/2021/Med.

