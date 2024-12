मुंबई: मुंबई के कुर्ला में बीती रात बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस के ब्रेक फेल हो गए। इसके बाद अनियंत्रित बस ने करीब 200 मीटर के दायरे में पैदल यात्रियों और वाहनों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बस के नीचे आए 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें तीन महिलाएं थी। हादसे में 25 लोग घायल हैं।

घायलों का इलाज सायन और कुर्ला के अस्पतालों में चल रहा है। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जिसमें बेकाबू बस कार को कुचलती नजर आ रही है। बेकाबू बेस्ट बस की चपेट में कई वाहन आ गए। यह हादसा कुर्ला पश्चिम रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर नगर में हुआ, जब रूट नंबर 332 की बेस्ट की बस कुर्ला स्टेशन से अंधेरी जा रही थी।

Mumbai: A major road accident occurred in Kurla when a BEST bus collided with several vehicles on S G Barve Marg, opposite L Ward, near Anjum-E-Islam School. The incident, reported at 9:50 PM on December 9, 2024, resulted in around 10 people being injured. According to Dr. Abdul,… pic.twitter.com/70PmuJfSZs

— IANS (@ians_india) December 9, 2024