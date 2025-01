नई दिल्ली। भाजपा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है। यह मार्च अशोक रोड से लेकर केजरीवाल के घर तक निकाला जा रहा है। भाजपा ने इसे पूर्वांचल सम्मान मार्च नाम दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस मार्च को लीड कर रहे हैं। बैनर पोस्टर पर लिखा गया है कि केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी है। केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया है, इसलिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।

विरोध मार्च को देखते हुए केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने इसे तोड़ दिया और आगे बढ़ गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर वाटर कैनन चलाई। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। इधर विरोध मार्च को लेकर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वांचलियों का सबसे ज्यादा अपमान तो भाजपा ने ही किया है। प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपने घर के बाहर टेंट लगा देते हैं। बीजेपी वाले अपने लोगों को वहीं पर बैठा दें। बस कम से कम आरोप वाले बैनर को तो रोज बदल दिया करे।

#WATCH | Delhi | Police use water cannon to disperse BJP workers who are protesting outside AAP National Convenor Arvind Kejriwal’s residence at Feroze Shah Road over his statement on Purvanchal voters pic.twitter.com/00fDUrPKdu

— ANI (@ANI) January 10, 2025