पटना : गणतंत्र दिवस समारोह में 8 साल बाद दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी देखने को मिली। इस झांकी में भगवान बुद्ध की प्रतिमा नजर आई। इसके अलावा झांकी में बोधि वृक्ष के जरिए संदेश दिया गया कि इस धरती से ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला है। झांकी में प्राचीन नालंदा की विरासत और उसे संरक्षित करने के प्रयासों को भी दिखाया गया।

दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान प्रदर्शित बिहार की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। झांकी में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को ध्यानमग्न धर्मचक्र मुद्रा में दिखाया गया, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक है। बिहार की झांकी राज्य की ज्ञान और शांति की समृद्ध परंपराओं का जश्न मनाती नजर आई।

बिहार की झांकी को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर बिहार के गौरव को प्रदर्शित करती आकर्षक झांकी। समृद्ध ज्ञान और शांति का संदेश देने वाली भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ प्राचीन बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय को भी दिखाया गया।

#RepublicDay🇮🇳: Bihar’s tableau showcased during the 76th #RepublicDay Parade on Kartavya Path, in Delhi

The tableau of Bihar celebrates the state’s rich traditions of knowledge and peace. The tableau features Lord Buddha in a meditative Dharmachakra Mudra, symbolizing peace… pic.twitter.com/5QbdofOqEu

— ANI (@ANI) January 26, 2025