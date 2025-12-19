  • Home>
  • बस फाउंडेशन लगाना सीख लें, कभी नहीं पड़ेगी पार्लर जानें की जरूरत, घर बैठे होगा शानदार मेकअप

बस फाउंडेशन लगाना सीख लें, कभी नहीं पड़ेगी पार्लर जानें की जरूरत, घर बैठे होगा शानदार मेकअप

How To Apply Foundation: सीखें कैसे फाउंडेशन को प्रोफेशनल तरीके से लगाना है. इस स्टेप-बाय-स्टेप गाइड में जानें त्वचा की तैयारी, सही शेड चुनना, ब्लेंडिंग और सेटिंग के आसान टिप्स, ताकि आपका बेस नेचुरल, फ्लॉलेस और पूरे दिन टिके.


By: sanskritij jaipuria | Last Updated: December 19, 2025 5:25:10 PM IST

foundation tips 1 - Photo Gallery
1/8

अपनी त्वचा को तैयार करें

साफ और मॉइस्चराइज्ड त्वचा से शुरुआत करें. प्राइमर लगाएं ताकि त्वचा स्मूद हो और फाउंडेशन लंबे समय तक टिका रहे.

foundation tips 2 - Photo Gallery
2/8

सही शेड चुनें

फाउंडेशन को अपने गले या जबड़े से मिलाएं ताकि प्राकृतिक रूप से ब्लेंड हो. प्राकृतिक रोशनी में टेस्ट करें ताकि रंग का अंतर न दिखे.

foundation tips 3 - Photo Gallery
3/8

थोड़ी मात्रा में लगाएं

माथे, गाल, नाक और ठोड़ी पर छोटे-छोटे डॉट्स में फाउंडेशन लगाएं. कम मात्रा में लगाने से कंट्रोल बढ़ता है और कैकी लुक नहीं आता.

foundation tips 4 - Photo Gallery
4/8

अच्छे से ब्लेंड करें

ब्रश, स्पॉन्ज या उंगलियों का उपयोग करके चेहरे के केंद्र से बाहर की ओर फाउंडेशन को मिलाएं. सही ब्लेंडिंग से स्मूद और एयरब्रश लुक मिलता है.

foundation tips 5 - Photo Gallery
5/8

समस्या वाले क्षेत्रों पर ध्यान दें

लालिमा, दाग या डार्क सर्कल्स पर छोटा ब्रश या कंसीलर से अतिरिक्त कवरेज दें. इससे बेस फ्लॉलेस और प्राकृतिक दिखेगा.

foundation tips 6 - Photo Gallery
6/8

फाउंडेशन को सेट करें

ट्रांसलूसेंट पाउडर या सेटिंग स्प्रे का उपयोग करके फाउंडेशन को लॉक करें और शाइन को रोकें. इससे मेकअप पूरे दिन ताजा दिखता है.

foundation tips 7 - Photo Gallery
7/8

धीरे-धीरे अभ्यास करें

फाउंडेशन लगाने की तकनीक को धीरे-धीरे परिपूर्ण करें. प्रैक्टिस से हर बार पेशेवर और कैमरा-रेडी लुक मिलेगा.

foundation tips 8 - Photo Gallery
8/8

आत्मविश्वास के साथ दिखें

इन स्टेप्स को फॉलो करके आप हमेशा एक परफेक्ट और नेचुरल लुक पा सकते हैं.

