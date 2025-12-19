बस फाउंडेशन लगाना सीख लें, कभी नहीं पड़ेगी पार्लर जानें की जरूरत, घर बैठे होगा शानदार मेकअप

How To Apply Foundation: सीखें कैसे फाउंडेशन को प्रोफेशनल तरीके से लगाना है. इस स्टेप-बाय-स्टेप गाइड में जानें त्वचा की तैयारी, सही शेड चुनना, ब्लेंडिंग और सेटिंग के आसान टिप्स, ताकि आपका बेस नेचुरल, फ्लॉलेस और पूरे दिन टिके.