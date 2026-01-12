Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में इन फोन पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, बस 4 दिन का कर लें इंतजार
Amazon Great Republic Day Sale 2026 Date: अमेजन पर आने वाले कुछ दिनों में सेल शुरू होने वाली है. सेल में नए मोबाइल फोन पर काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है और बहुत बचत हो रही है. सेल शुरू होने से पहले कुछ मोबाइल से ऑफर्स का खुलासा हो गया है, तो आइए जानते हैं कि किस फोन पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है.
कब से लगेगी सेल?
26 जनवरी को रिपब्लिक डे आने वाला है. इसी के चलते अमेजन पर सेल आने वाली है और ये सेल 16 जनवरी से स्टार्ट होगी. इस सेल में क्या क्या मिलेगा और क्या खास है.
क्या-क्या मिलेगा?
इस सेल में फोन पर तगड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है. अगर आप वन प्लस जैसे फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो बस 4 दिन और रुक जाए. उसके बाद आपको एक शानदार डिस्काउंट मिल सकता है.
सैमसंग गैलेक्सी A55 5G प्राइस
सैमसंग गैलेक्सी A55 5G प्राइस को लेकर तगड़ा ऑफर आया है. इस फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 5000 एमएएच बैटरी है और 8 जीबी/128 है. ये फोन अभी 24999 का मिल रहा है लेकिन सेल में इस फोन की कीमत 23999 हो जाएगी.
आईकू Z10R 5G प्राइस
आईकू Z10R 5G एक बहुत ही शानदार फोन है. इसमें 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर है. अभी इस फोन की कीमत 20,999 है और आने वाली सेल में इस फोन की कीमत 18499 रुपए हो जाएगी. तो ये काफी अच्छा डिस्काउंट है, अगर आप कोई फोन खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है.
वन प्लस 15 R प्राइस
वन प्लस 15 R एक धमाकेदार फोन है. इस फोन में 7400 एमएएच बैटरी, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर से है. सेल से पहले इस फोन की कीमत 47998 है और सेल में इसकी कीमत 44999 हो जाएगी. इस फोन पर 2999 की बचत हो रही है.
कैसे करे ज्यादा बचत?
अगर आप चाहते हैं कि आपको सेल के अलावा भी कोई डिस्काउंट मिले तो आपको SBI बैंक कार्ड का इस्तेमाल करना होगा. SBI कार्ड से पेमेंट करने पर 10 परसेंट का और डिस्काउंट मिलेगा.