  • Home>
  • Gallery»
  • Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में इन फोन पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, बस 4 दिन का कर लें इंतजार

Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में इन फोन पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, बस 4 दिन का कर लें इंतजार

Amazon Great Republic Day Sale 2026 Date: अमेजन पर आने वाले कुछ दिनों में सेल शुरू होने वाली है. सेल में नए मोबाइल फोन पर काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है और बहुत बचत हो रही है. सेल शुरू होने से पहले कुछ मोबाइल से ऑफर्स का खुलासा हो गया है, तो आइए जानते हैं कि किस फोन पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है.


By: sanskritij jaipuria | Published: January 12, 2026 11:26:58 AM IST

Follow us on
Google News
Amazon Great Republic Day Sale 2026 2 - Photo Gallery
1/6

कब से लगेगी सेल?

26 जनवरी को रिपब्लिक डे आने वाला है. इसी के चलते अमेजन पर सेल आने वाली है और ये सेल 16 जनवरी से स्टार्ट होगी. इस सेल में क्या क्या मिलेगा और क्या खास है.

You Might Be Interested In
Amazon Great Republic Day Sale 2026 3 - Photo Gallery
2/6

क्या-क्या मिलेगा?

इस सेल में फोन पर तगड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है. अगर आप वन प्लस जैसे फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो बस 4 दिन और रुक जाए. उसके बाद आपको एक शानदार डिस्काउंट मिल सकता है.

Amazon Great Republic Day Sale 2026 - Photo Gallery
3/6

सैमसंग गैलेक्सी A55 5G प्राइस

सैमसंग गैलेक्सी A55 5G प्राइस को लेकर तगड़ा ऑफर आया है. इस फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 5000 एमएएच बैटरी है और 8 जीबी/128 है. ये फोन अभी 24999 का मिल रहा है लेकिन सेल में इस फोन की कीमत 23999 हो जाएगी.

You Might Be Interested In
Amazon Great Republic Day Sale 2026 4 - Photo Gallery
4/6

आईकू Z10R 5G प्राइस

आईकू Z10R 5G एक बहुत ही शानदार फोन है. इसमें 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर है. अभी इस फोन की कीमत 20,999 है और आने वाली सेल में इस फोन की कीमत 18499 रुपए हो जाएगी. तो ये काफी अच्छा डिस्काउंट है, अगर आप कोई फोन खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है.

Amazon Great Republic Day Sale 2026 5 - Photo Gallery
5/6

वन प्लस 15 R प्राइस

वन प्लस 15 R एक धमाकेदार फोन है. इस फोन में 7400 एमएएच बैटरी, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर से है. सेल से पहले इस फोन की कीमत 47998 है और सेल में इसकी कीमत 44999 हो जाएगी. इस फोन पर 2999 की बचत हो रही है.

You Might Be Interested In
Amazon Great Republic Day Sale 2026 6 - Photo Gallery
6/6

कैसे करे ज्यादा बचत?

अगर आप चाहते हैं कि आपको सेल के अलावा भी कोई डिस्काउंट मिले तो आपको SBI बैंक कार्ड का इस्तेमाल करना होगा. SBI कार्ड से पेमेंट करने पर 10 परसेंट का और डिस्काउंट मिलेगा.

Tags:
Amazon Great Republic Day Sale 2026amazon sale 2026amazon sale offers
Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में इन फोन पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, बस 4 दिन का कर लें इंतजार - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में इन फोन पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, बस 4 दिन का कर लें इंतजार - Photo Gallery
Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में इन फोन पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, बस 4 दिन का कर लें इंतजार - Photo Gallery
Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में इन फोन पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, बस 4 दिन का कर लें इंतजार - Photo Gallery
Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में इन फोन पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, बस 4 दिन का कर लें इंतजार - Photo Gallery