आपको भी दिखना है स्मार्ट और स्टाइलिश, तो आज ही ट्राइ करे ये परफेक्ट कलर आउटफिट
फैशन केवल कपड़े पहनने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी पर्सनैलिटी और स्टाइल को सामने लाने का एक तरीका है। हर कोई चाहता है कि उसका लुक अलग और आकर्षक दिखे। ऐसे में कलर ब्लॉकिंग एक बेहतरीन फैशन ट्रिक है, जिसे आजकल दुनिया भर के डिजाइनर और फैशन-लवर्स पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी एक ही आउटफिट में दो या तीन कॉन्ट्रास्ट रंगों को स्मार्ट तरीके से मिलाना। जब ये रंग सही तरीके से बैलेंस किए जाते हैं, तो साधारण सा आउटफिट भी बेहद स्टाइलिश और ट्रेंडी दिखने लगता है।
बेसिक कलर कॉम्बिनेशन से करें शुरुआत
अगर आप पहली बार कलर ब्लॉकिंग ट्राई कर रही हैं तो शुरुआत बेसिक कलर कॉम्बिनेशन से करना सही रहेगा। ब्लू-पिंक, रेड-ब्लैक, येलो-ग्रीन जैसे कॉम्बिनेशन न केवल सेफ हैं बल्कि देखने में भी आकर्षक लगते हैं। शुरुआती लेवल पर ज्यादा ब्राइट या तीन से ज्यादा शेड्स मिक्स करने से बचें, क्योंकि इससे लुक ओवर लग सकता है।
न्यूट्रल शेड्स का बैलेंस
कलर ब्लॉकिंग करते समय बैलेंस बनाए रखना सबसे जरूरी है और इसके लिए न्यूट्रल शेड्स का इस्तेमाल कमाल करता है। वाइट, बेज, ग्रे या ब्लैक ऐसे शेड्स हैं जो बाकी कलर्स को बैलेंस करते हैं और आउटफिट को पॉलिश्ड लुक देते हैं। अगर आप पिंक और येलो जैसे ब्राइट शेड्स कैरी कर रही हैं तो ब्लैक जैकेट या वाइट फुटवियर से लुक को कंप्लीट करें।
एक्सेसरीज के साथ करे बोल्ड कलर के कपडे ट्राई
अगर आप सीधे कपड़ों में बोल्ड कलर्स ट्राई करने से हिचकिचा रही हैं तो एक्सेसरीज से कलर ब्लॉकिंग करना सबसे आसान तरीका है। आप बैग, बेल्ट, शूज़, घड़ी या ज्वेलरी से कॉन्ट्रास्ट शेड्स को अपने लुक में जोड़ सकती हैं।
मोनोक्रोम के साथ लाएं अपने कपड़ों में ट्विस्ट
कलर ब्लॉकिंग का एक ट्रेंडी तरीका मोनोक्रोम स्टाइल में ट्विस्ट देना है। यानी एक ही रंग के अलग-अलग शेड्स को मिलाकर पहनना। जैसे स्काई ब्लू जींस के साथ नेवी ब्लू टॉप और पेस्टल ब्लू जैकेट। यह लुक सटल भी लगेगा और यूनिक भी। मोनोक्रोम स्टाइल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं लेकिन बहुत बोल्ड नहीं दिखना चाहते।
पेस्टल कलर्स का जादू
अगर आप सॉफ्ट और फ्रेश लुक चाहती हैं तो पेस्टल शेड्स अपनाना बेस्ट रहेगा। बेबी पिंक, लैवेंडर, मिंट ग्रीन और स्काई ब्लू जैसे शेड्स को मिलाकर आप बेहद एलिगेंट और फ्रेश दिख सकती हैं। पेस्टल कलर्स कॉलेज लुक और डे-टाइम आउटिंग के लिए खासतौर पर परफेक्ट रहते हैं।
बॉडी शेप के हिसाब से अलग अलग रंग के कपडे
कलर वाले कपडे़ खरीदते समय अपनी बॉडी शेप को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। गहरे रंग जैसे ब्लैक, नेवी या ब्राउन बॉडी को स्लिम दिखाते हैं जबकि हल्के रंग जैसे वाइट, पिंक और येलो ध्यान आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी हिप्स हैवी हैं तो नीचे डार्क कलर और ऊपर लाइट शेड पहनें।