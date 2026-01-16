बारात से लेकर डांस फ्लोर तक: आखिर क्यों ये 10 भोजपुरी हिट्स आज भी हैं सबकी पहली पसंद?
भोजपुरी गाने अक्सर अपनी खास लय और तेज बीट्स की वजह से भारतीय शादियों और पार्टियों के माहौल का हिस्सा बन जाते हैं. बारात हो या डांस फ्लोर, इन गानों की पहुंच हर जगह देखी जाती है. यहाँ उन 10 लोकप्रिय गानों की सूची है, जो आमतौर पर ऐसे मौकों पर सुनने को मिलते हैं.
लॉलीपॉप लागेलू (Lollipop Lagelu)
पवन सिंह यह गाना अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुका है. शादियों और पार्टियों में इसकी धुन काफी लोकप्रिय है और लोग अक्सर इस पर डांस करते देखे जाते हैं.
छलकत हमरो जवनिया (Chhalkata Hamro Jawaniya)
पवन सिंह & प्रियंका सिंह अपनी तेज गति और संगीत के कारण यह गाना डीजे लिस्ट का एक सामान्य हिस्सा बन चुका है, खासकर शादी समारोहों के दौरान.
रिंकिया के पापा (Rinkiya Ke Papa)
मनोज तिवारी हास्य और लोक संगीत के मेल वाला यह गाना अपने मजाकिया अंदाज के लिए शादियों और पारिवारिक कार्यक्रमों में सुना जाता है.
पांडे जी का बेटा हूँ (Pandey Ji Ka Beta Hoon)
प्रदीप पांडेय 'चिंटू' यह गाना अपनी खास बीट्स के लिए युवाओं के बीच प्रचलित है और अक्सर बारात के जुलूसों के दौरान बजता सुनाई देता है.
पियवा से पहिले
रितेश पांडे इस गाने की रिदम काफी सरल है, जिस वजह से यह काफी समय से सार्वजनिक समारोहों और पार्टी फ्लोर पर अपनी जगह बनाए हुए है.
लगा के फेयर लवली
खेसारी लाल यादव शादी के माहौल में हंसी-मजाक और नोकझोंक को दर्शाने वाले इस गाने का इस्तेमाल अक्सर डांस परफॉरमेंस के लिए किया जाता है.
राते दिया बुता के
पवन सिंह & इंदु सोनाली तेज म्यूजिक और हाई एनर्जी वाला यह गाना आमतौर पर देर रात तक चलने वाली पार्टियों के दौरान बजाया जाता है.
लौंडिया लंदन से लाएंगे
रितेश पांडे पिछले कुछ वर्षों में यह गाना नए साल के जश्न और शादियों में एक चर्चित ट्रैक के रूप में उभरा है.
ठीक है
खेसारी लाल यादव अपने बोलचाल के अंदाज और 'ठीक है' शब्द के बार-बार इस्तेमाल के कारण यह गाना दोस्तों की महफिलों में एक मनोरंजन के तौर पर सुना जाता है.
राजा राजा करेजा में समाजा
राधे श्याम रासिया यह भोजपुरी के पुराने चर्चित गानों में से एक है, जो अपनी पारंपरिक धुनों के कारण आज भी कई आयोजनों में बजता रहता है
अस्वीकरण
गौरतलब है कि इस सूची में शामिल कई गानों पर अक्सर अश्लीलता और द्विअर्थी संवादों के आरोप लगते रहे हैं. हमारा उद्देश्य इन गानों को बढ़ावा देना या इनका प्रचार करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह जानकारी केवल इनकी लोकप्रियता और सार्वजनिक मौजूदगी के आधार पर दी गई है.