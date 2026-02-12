IND vs NAM T20 LIVE Socre Updates: भारत-नामीबिया के बीच कहां-कब होगा मुकाबला, जानें पिच, प्लेइंग-11 और वेदर रिपोर्ट

IND vs NAM T20 LIVE Socre Updates: आईसीसी मैन्स टी-20 वर्ल्ड के मुकाबलों की कड़ी में गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला नामीबिया के खिलाफ खेलेगी. पहले मुकाबले में भारत ने अमेरिका की टीम को आसानी से हरा दिया था, लेकिन उनके बॉलर ने बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली. इसमें सूर्यकुमार यादव के अलावा तिलक वर्मा और कुछ हद तक ईशान किशन ही पास हुए. ऐसे में गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के बीच टी20 वर्ल्ड कप मैच में टीम इंडिया कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहेगी. नामीबिया यूं तो टीम इंडिया के मुकाबले बेहद ही हल्की टीम है, लेकिन अक्टूबर 2025 में नामीबिया ने दक्षिण अफ्रीका को विंडहोक में टी20 मैच में चार विकेट से हराकर क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मचा दी थी. ऐसे में भारत किसी भी उलटफेर से बचना चाहेगा. टीम इंडिया गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज का अपना दूसरा मुकाबला नामीबिया के खिलाफ खेलने उतरेगी. यह मैच दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम में ठीक शाम 7 बजे शुरू खेला जाएगा. टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि इससे पहले 7 फरवरी, 2026 को मुंबई के वानखेड़े मैदान पर संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ खेले गए मैच में 2 अंक प्राप्त किए. दूसरे मैच से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई है. धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पेट में इंफेक्शन है, इसके चलते वह अस्पताल में भर्ती हुए हैं. ऐसे में टीम में रिजर्व ओपनर के तौर पर मौजूद संजू सैमसन को मौका मिल सकता है. पाकिस्तान से पहले भारत नामीबिया के खिलाफ होने वाले इस मैच को भी वॉर्मअप मैच की तरह लेगा, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर इस मैच को लेकर बेहद संजीदा हैं. टीम प्रबंधन चाहेगा कि वह नामीबिया को हराकर 15 फरवरी, 2026 को पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद हौसलों के साथ मैच खेलना चाहेगी.

