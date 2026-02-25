Inkhabar Hindi News

गुरुग्राम से दुनिया की पहली ड्रोन + AI रोबोट डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत

Shubahm-srivastava
Feb 25, 2026
Feb 25, 2026
Shubahm-srivastava

गुरुग्राम से दुनिया की पहली ड्रोन + AI रोबोट डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत

रोबोट का इस्तेमाल करके डोरस्टेप डिलीवरी सर्विस गुरुग्राम की एक लॉजिस्टिक्स कंपनी ने ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबोट का इस्तेमाल करके डोरस्टेप डिलीवरी सर्विस शुरू की है. यह पहल स्काई एयर मोबिलिटी ने शुरू की है, जिसका कहना है कि यह प्रोजेक्ट लास्ट-माइल डिलीवरी को पूरा करने के लिए एरियल ड्रोन डिलीवरी को ऑटोमेटेड ग्राउंड-बेस्ड सिस्टम के साथ जोड़ता है.

गुरुग्राम में शुरू हुई डिलीवरी स्काई एयर ने ये डिलीवरी गुरुग्राम में शुरू की हैं, जहाँ ड्रोन पैकेज को तय डिलीवरी पॉइंट तक पहुँचाते हैं, जिसके बाद AI वाले सिस्टम काम संभाल लेते हैं. कंपनी का कहना है कि इस मॉडल का मकसद स्पीड को बेहतर बनाना, एमिशन कम करना और सीधे कंज्यूमर के दरवाज़े तक डिलीवरी के आखिरी हिस्से को ऑटोमेट करना है.

AI इम्पैक्ट समिट 2026 में की गई घोषणा समिट में ANI से बात करते हुए, स्काई एयर मोबिलिटी के फाउंडर और CEO अंकित कुमार ने कहा कि कंपनी कई सालों से ड्रोन-बेस्ड लॉजिस्टिक्स पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि स्काई एयर ने पिछले ढाई सालों में लगभग 3.6 मिलियन ड्रोन डिलीवरी पूरी की हैं. कंपनी के मुताबिक, इन ऑपरेशन्स से 1,000 टन से ज़्यादा कार्बन एमिशन बचाने में मदद मिली है.

इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के साथ पार्टनरशिप की अपने एक्सपेंशन के हिस्से के तौर पर, स्काई एयर ने अपने ऑटोमेटेड डिलीवरी नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए इंटरनेशनल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है. इनमें से एक कोलैबोरेशन NASDAQ पर लिस्टेड US-बेस्ड फर्म अराइव AI के साथ है.

अराइव पॉइंट इस पार्टनरशिप के तहत, अराइव AI के “अराइव पॉइंट” स्मार्ट मेलबॉक्स सिस्टम रेजिडेंशियल टाउनशिप और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इंस्टॉल किए जा रहे हैं. ड्रोन बिना किसी इंसानी दखल के सीधे इन स्मार्ट मेलबॉक्स में पैकेज डिलीवर करते हैं.

कैसे करेगा काम? स्काई एयर ने US-बेस्ड एक और कंपनी, ऑटोनॉमी के साथ भी पार्टनरशिप की है. इस फर्म ने एक ऑटोनॉमस रोवर डेवलप किया है जो डिलीवरी पॉइंट से पैकेज लेता है और उन्हें कस्टमर के दरवाज़े तक पहुंचाता है. कस्टमर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) डालकर अपने पार्सल पा सकते हैं, जिससे डिलीवरी अपने आप हो जाएगी.

इंटरनेशनल मार्केट में ले जानें का प्लान अंकित कुमार ने कहा कि गुरुग्राम इस प्रोजेक्ट के लिए टेस्टिंग ग्राउंड होगा. कंपनी की योजना है कि भारत के दूसरे हिस्सों में इसे बढ़ाने से पहले धीरे-धीरे शहर के और इलाकों में सर्विस बढ़ाई जाए. उन्होंने कहा कि स्काई एयर का इरादा भविष्य में इसी डिलीवरी मॉडल को इंटरनेशनल मार्केट में भी ले जाने का है. 

Read More
गुरुग्राम से दुनिया की पहली ड्रोन + AI रोबोट डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआतअगर नहीं देखी रश्मिका मंदाना की ये 7 फिल्में, वरना बहुत कुछ मिस कर देंगेगर्मियों में ये टिप्स आपके चेहरे को बनाएंगी चमकदारईद ऑउटफिट को लेकर हैं कंफ्यूज, आयशा खान के ये लुक करें फॉलो