गुरुग्राम से दुनिया की पहली ड्रोन + AI रोबोट डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत

गुरुग्राम में शुरू हुई डिलीवरी स्काई एयर ने ये डिलीवरी गुरुग्राम में शुरू की हैं, जहाँ ड्रोन पैकेज को तय डिलीवरी पॉइंट तक पहुँचाते हैं, जिसके बाद AI वाले सिस्टम काम संभाल लेते हैं. कंपनी का कहना है कि इस मॉडल का मकसद स्पीड को बेहतर बनाना, एमिशन कम करना और सीधे कंज्यूमर के दरवाज़े तक डिलीवरी के आखिरी हिस्से को ऑटोमेट करना है.
