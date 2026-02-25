गुरुग्राम से दुनिया की पहली ड्रोन + AI रोबोट डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत

AI इम्पैक्ट समिट 2026 में की गई घोषणा समिट में ANI से बात करते हुए, स्काई एयर मोबिलिटी के फाउंडर और CEO अंकित कुमार ने कहा कि कंपनी कई सालों से ड्रोन-बेस्ड लॉजिस्टिक्स पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि स्काई एयर ने पिछले ढाई सालों में लगभग 3.6 मिलियन ड्रोन डिलीवरी पूरी की हैं. कंपनी के मुताबिक, इन ऑपरेशन्स से 1,000 टन से ज़्यादा कार्बन एमिशन बचाने में मदद मिली है. AI इम्पैक्ट समिट 2026 में की गई घोषणा समिट में ANI से बात करते हुए, स्काई एयर मोबिलिटी के फाउंडर और CEO अंकित कुमार ने कहा कि कंपनी कई सालों से ड्रोन-बेस्ड लॉजिस्टिक्स पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि स्काई एयर ने पिछले ढाई सालों में लगभग 3.6 मिलियन ड्रोन डिलीवरी पूरी की हैं. कंपनी के मुताबिक, इन ऑपरेशन्स से 1,000 टन से ज़्यादा कार्बन एमिशन बचाने में मदद मिली है.