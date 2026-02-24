✕
किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना, भारत का भी जानें
आज के समय में लगभग हर देश के पास अपने खजानों में सोने का संग्रह मौजूद है.
क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सोने का भंडार किस देश के पास है? आइए जानें, कौन सा देश सोने में सबसे आगे है.
वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है, जो लगभग 8,133 टन है.
अमेरिका लंबे समय से ये स्थान बनाए हुए है और ये सोने के मामले में शीर्ष पर बना हुआ है.
दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसके पास 3,350 टन सोना मौजूद है.
इसके बाद क्रमशः इटली के पास 2,451 टन, फ्रांस के पास 2,437 टन, रूस के पास 2,330 टन और चीन के पास 2,279 टन सोना है.
भारत भी इस सूची में 10वें स्थान पर है, जिसके पास लगभग 880 टन सोने का भंडार है.
