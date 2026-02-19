Inkhabar Hindi News

चूर-चूर हुआ 'अनुपमा' का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर 1

Feb 19, 2026
स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने इस हफ्ते 2.0 रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में नंबर वन का स्थान हासिल किया है.

रुपाली गांगुली का शो अनुपमा 2.0 रेटिंग के साथ नंबर 2 पर पहुंच चुका है.

प्रियंका चाहर चौधरी के शो 'नागिन 7' ने 2.0 रेटिंग के साथ लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है. 

पॉपुलर शो वसुधा  ने 1.9 रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है.

 शो गंगा माई की बेटियां ने 1.9 रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में पांचवा स्थान हासिल किया है.  

तुमसे तुम तक ने 1.9 रेटिंग के साथ लिस्ट में छठा स्थान हासिल किया है.

