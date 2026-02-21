✕
दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये जगह
Preeti-rajput
शिमला-मनाली आपको जन्नत की सैर कराती हैं. आप यहां गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में घूमने के लिए आ सकते हैं.
लेह-लद्दाख में ढके पहाड़ और नीला आसमान देखकर आपका वहां से वापस आने का मन नहीं करने वाला है.
गोवा के बीच पार्टी और दोस्तों के साथ घूमने के लिए एकदम परफेक्ट हैं. यहां की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में फेमस है.
हिमाचल प्रदेश का कसोल भी घूमन के लिए परफेक्ट जगह है. यह जगह सोलो ट्रैवलर के लिए बेस्ट है.
कूर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है. यहां का वातावरण आपका मन मोह लेगा.
