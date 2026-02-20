रमजान में इन लोगों को मिलती है रोज़ा न रखने की छूट

महिलाओं को भी पीरियड्स के दौरान रोज़ा रखने से छूट है. हालांकि, जो लोग अशुद्धता के कारण रोज़ा नहीं रख सकते, वे साल के 11 महीनों में कभी भी ऐसा कर सकते हैं.