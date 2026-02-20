रमजान में इन लोगों को मिलती है रोज़ा न रखने की छूट

✕
रमजान में इन लोगों को मिलती है रोज़ा न रखने की छूट
Heena-khan
Feb 20, 2026
Feb 20, 2026
Heena-khan
रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना ज़रूरी है, लेकिन बीमार लोगों को रोज़ा रखने से छूट है. इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें बीमारी के लिए दवा की ज़रूरत है.
बीमार लोगों को छूट
प्रेग्नेंट महिलाओं की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए उन्हें रोज़ा रखने से छूट दी जाती है. वे चाहें तो अपनी सेहत के हिसाब से रोज़ा छोड़ सकती हैं.
प्रेग्नेंट महिलाएं
जो महिलाएं ब्रेस्टफीडिंग कराती हैं, उन्हें भी रमज़ान के दौरान रोज़े से छूट दी जाती है.
ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाएं
जो लोग बहुत बूढ़े हैं उन्हें रोज़ा रखने से छूट है.
बूढ़े लोगों को छूट
महिलाओं को भी पीरियड्स के दौरान रोज़ा रखने से छूट है. हालांकि, जो लोग अशुद्धता के कारण रोज़ा नहीं रख सकते, वे साल के 11 महीनों में कभी भी ऐसा कर सकते हैं.
पीरियड्स में भी छूट
इस महीने को बरकत का महीना कहा जाता है। लोग रोजे की हालत में सुबह से शाम तक भूखे-प्यासे रहकर इबादत करते हैं।
बरकत का महीना
Read More
दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की सोफी संग संगीत की तस्वीरें
रमजान में इन लोगों को मिलती है रोज़ा न रखने की छूट
चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर 1
Skincare Tips: क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स, क्या है इसके बचाव?