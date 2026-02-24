✕
सप्लीमेंट्स नहीं किचन में रखीं ये चीजें देंगी भरपूर प्रोटीन
Feb 24, 2026
शरीर की मांसपेशियों, त्वचा और हार्मोन बनाने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है.
आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति को रोज़ाना अपने वजन के अनुसार लगभग 0.8–1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है.
दाल, पनीर, दूध, अंडे, सोया, चना, मूंगफली और दही जैसे प्राकृतिक खाद्य प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं.
संतुलित भारतीय डाइट से ज्यादातर लोगों की प्रोटीन जरूरत आसानी से पूरी हो सकती है.
बिना डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह के प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी नहीं होता.
ज्यादा सप्लीमेंट लेने से किडनी पर दबाव, पाचन समस्या और वजन बढ़ने का खतरा हो सकता है.
इसलिए बेहतर है कि प्रोटीन प्राकृतिक भोजन से लें और सप्लीमेंट्स को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपनाएं.
