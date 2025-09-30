✕
Sep 30, 2025
Karishma-upadhyay
ये हैं हिमाचल के 6 सबसे कम भीड़-भाड़ वाले हिल स्टेशन, जल्द से जल्द बना लें घूमने का प्लान!
हिमाचल एक ऐसी खूबसूरत जगह है, जहां लोग छुट्टियों में वक्त बिताना बहुत पसंद करते हैं.
ऐसे में अगर आप भी हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन हर जगह हद से ज्यादा भीड़ देखकर सोच में पड़ जा रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको हिमाचल के 6 सबसे कम भीड़-भाड़ वाले हिल स्टेशन के बारे में बताते हैं, जहां आपको जरूर जाना चाहिए.
ये एक ऐतिहासिक मंदिरों और शांत वादियों का शहर है, जो कि भीड़-भाड़ से बहुत दूर है.
चंबा-
ट्राउट फिशिंग और कैंपिंग के लिए ये जगह बेस्ट मानी जाती है, जो कि एक छिपा हुआ रत्न है.
बरोट-
ये मंडी के पास बसा है और नेचर लवर्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है.
झंजैरी-
ये स्पीति घाटी का हिस्सा है, जो कि ठंडी हवाओं और बौद्ध संस्कृति से भरपूर है.
काजा-
ये वैली ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पास है, जो कि ट्रेकिंग और बर्ड वॉचिंग के लिए बेस्ट है.
तीर्थन वैली-
ये खूबसूरत जगह बास्पा नदी के किनारे बसा है, जो अपने सेब के बागों और लकड़ी के घरों के लिए फेमस है.
सांगला-
