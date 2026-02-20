✕
बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर टिप्स
Ranjana-sharma
Feb 20, 2026
Feb 20, 2026
Ranjana-sharma
मौसम बदलते समय त्वचा पर धूल और पसीना ज्यादा जमता है.दिन में दो बार माइल्ड फेसवॉश से चेहरा साफ रखें.
हल्का लेकिन नियमित क्लींजिंग
मौसम चाहे कोई भी हो, त्वचा को नमी चाहिए.अपनी स्किन टाइप के अनुसार हल्का या क्रीमी मॉइस्चराइज़र लगाएं.
मॉइस्चराइज़र न छोड़ें
बादल हों या धूप, यूवी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं. घर से निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं.
सनस्क्रीन है जरूरी
पानी कम पीने से त्वचा रूखी और बेजान दिखती है. दिनभर में पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लें.
हाइड्रेशन पर दें ध्यान
मौसम बदलते समय ज्यादा स्क्रब त्वचा को संवेदनशील बना सकता है. हफ्ते में 1–2 बार ही हल्का एक्सफोलिएशन करें.
एक्सफोलिएशन सीमित रखें
फल, सब्जियां और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन त्वचा को अंदर से स्वस्थ रखता है. जंक फूड और ज्यादा मीठा कम करें.
डाइट का रखें ख्याल
सोने से पहले चेहरा साफ करें और नाइट क्रीम या सीरम लगाएं. रात की देखभाल से त्वचा सुबह ज्यादा फ्रेश दिखती है.
रात की स्किन केयर न भूलें
Read More
बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर टिप्स
दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की सोफी संग संगीत की तस्वीरें
रमजान में इन लोगों को मिलती है रोज़ा न रखने की छूट
चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर 1