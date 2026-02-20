✕
दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की सोफी संग संगीत की तस्वीरें
Preeti-rajput
Feb 20, 2026
Feb 20, 2026
Preeti-rajput
भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं. वह अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी कर रहे हैं.
धवन ने सोफी संग संगीत कार्यक्रम की तस्वीरें अपने 'इंस्टाग्राम' पर शेयर की हैं. कपल काफी खूबसूरत लग रहा है.
सोफी फोटो में लहंगा पहने हुए नजर आ रही हैं, जबकि धवन का आउटफिट भी कमाल का लग रहा है.
धवन और सोफी काफी समय से डेट कर रहे हैं. इस साल जनवरी में दोनों ने सगाई कर ली थी.
पूर्व भारतीय बल्लेबाज की नई विदेशी दुल्हनिया फैंस को काफी पसंद आ रही है.
Read More
बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर टिप्स
दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की सोफी संग संगीत की तस्वीरें
रमजान में इन लोगों को मिलती है रोज़ा न रखने की छूट
चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर 1