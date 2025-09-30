✕
Sep 30, 2025
Karishma-upadhyay
भूलकर भी न करें इन 7 फूड्स को दोबारा गर्म, वरना सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर!
आपने देखा होगा कि लोग अक्सर बचे हुए खाने को गर्म करके खाते हैं, जो कि सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है.
तो आइए आज हम आपको 7 ऐसे फूड्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें दोबारा गर्म करके बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए.
इसे दोबारा गर्म करने पर इसमें मौजूद प्रोटीन टूट जाता है, जिससे पाचन में दिक्कत होती है.
अंडा-
इसमें नाइट्रेट होता है, जो दोबारा गर्म करने पर हानिकारक नाइट्रेट में बदल जाता है.
पालक-
इसे अगर सही तरीके से स्टोर न किया जाए और फिर गर्म कर दिया जाए, तो इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं.
चावल-
दोबारा गर्म करने पर आलू का पोषण घटता है और टॉक्सिन्स बनने की संभावना ज्यादा होती है.
आलू-
इसमें मौजूद प्रोटीन दोबारा गर्म करने पर बदल जाता है, जिससे पेट की समस्या हो सकती है.
मशरूम-
तेल में तला हुआ खाना जैसे समोसे या पकौड़े को दोबारा गर्म करने पर ट्रांस फैट्स बनते हैं.
तेल-
इसको दोबारा गर्म करने पर इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर बदल जाता है, जिससे अपच हो सकता है.
चिकन-
