चीज खाने के बेमिसाल फायदे

चीज खाने के हैं कई फायदे।

यह हड्डियों और दाँतों को मजबूत बनाता है।

इसमें प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर होता है।

चीज़ दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है।

यह वजन कम करने में मदद करता है।

चीज़ आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है।