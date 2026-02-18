✕
आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस, घर बैठे फॉलो करें ये स्टेप्स
Heena-khan
Feb 18, 2026
Feb 18, 2026
Heena-khan
स्टेप 1: ऑफिशियल नेशनल वोटर्स सर्विसेज़ पोर्टल पर लॉग इन करें.
स्टेप 2: सर्फ करें और मेन पेज पर ‘Shifting of Residence/Correction of Entries in Existing Electoral Roll’ सेक्शन ढूंढें.
स्टेप 3: ‘Form 8’ बटन पर टैप करें. आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां आपको ज़रूरी डिटेल्स डालनी होंगी. फिर ‘Self’ ऑप्शन चुनें और ‘Submit’ पर क्लिक करें.
स्टेप 4: ‘Shifting of Residence’ ऑप्शन चुनें. इसके बाद, ‘Within Assembly Constituency’ या ‘Outside Assembly Constituency’ चुनें और ‘Ok’ पर क्लिक करें.
स्टेप 5: वो ‘State, District and Assembly/Parliamentary Constituency’ चुनें जिससे आप जुड़े हैं और ‘Next’ पर क्लिक करें.
स्टेप 6: अपना आधार नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर दें और ‘Next’ पर क्लिक करें. पता और पता बदलने के लिए ज़रूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालें.
स्टेप 7: सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें और ‘Next’ पर क्लिक करें. डिक्लेरेशन भरें, कैप्चा कोड डालें और ‘Submit’ पर क्लिक करें.
