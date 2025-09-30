✕
Sep 30, 2025
Karishma-upadhyay
गंदे और चिपचिपे हो गए हैं किचन के टाइल्स? तो इन 6 तरीकों से पाएं नए जैसी चमक!
आपने ज्यादातर घरों में देखा होगा कि किचन के टाइल्स दिखने में काफी गंदे और चिपचिपे होते हैं.
ऐसे में अगर आपके किचन के टाइल्स भी बहुत गंदे और चिपचिपे हो गए हैं और साफ नही हो रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिनकी मदद से आप इन्हें फिर से नए जैसा चमका सकते है.
बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर टाइल्स पर लगाएं और ब्रश से रगड़कर साफ करें.
1-
नींबू का रस और नमक मिलाकर टाइल्स के चिपचिपे हिस्सों पर लगाएं, क्योंकि ये ग्रीस हटाने में असरदार है.
2-
सिरका और गर्म पानी को मिलाकर टाइल्स पर स्प्रे करें और 10 मिनट बाद साफ कपड़े से पोंछ लें.
3-
डिशवॉशिंग लिक्विड और बेकिंग सोडा मिलाकर टाइल्स पर स्क्रब करें, क्योंकि ये जिद्दी दागों को हटाने के लिए बेस्ट है.
4-
टी ट्री ऑयल और पानी का स्प्रे बनाकर उससे टाइल्स को साफ करें, ये बैक्टीरिया हटाने और खुशबू के लिए बढ़िया है.
5-
कोशिश करें कि रोजाना किचन का काम खत्म होने के बाद टाइल्स को कपड़े से पोंछकर सूखा छोड़ दें.
Read More
जेनिफर विंगेट ने अपने ही पति को सबके सामने जड़ दिया था तमाचा, कानों में बज गई थी ‘सीटी’
कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़ को न करें मिस
सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका
इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से पहले बंद कर लें रूम