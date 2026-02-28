✕
होली के मौके पर कितने दिन बैंक बंद रहेंगे? जानिए यहां
Mohammad-nematullah
Feb 28, 2026
Feb 28, 2026
Mohammad-nematullah
28 फरवरी (चौथा शनिवार): देश भर के सभी बैंक आज बंद था
1 मार्च यानी कल वीकली हॉलिडे के कारण स्कूल और बैंक दोनों बंद रहेंगा
2 मार्च को बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि देश भर के लगभग सभी स्कूल बंद रहेंगा
3 मार्च को दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगा
4 मार्च को होली अहमदाबाद, चंडीगढ़, रांची और लखनऊ समेत देश के ज़्यादातर हिस्सों में बैंक और स्कूल पूरी तरह से बंद रहेगा.
Read More
होली के मौके पर कितने दिन बैंक बंद रहेंगे? जानिए यहां
केवल मावा गुझिया ही नहीं, इस होली इन खास गुझियाओं को भी करें ट्राई
कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए क्या खाएं
कहीं आप भी तो नहीं खा रहे ये फल? हाई बीपी में बन सकते हैं खतरे की घंटी