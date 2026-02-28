✕
केवल मावा गुझिया ही नहीं, इस होली इन खास गुझियाओं को भी करें ट्राई
Ranjana-sharma
होली पर हर घर में मावा गुझिया बनती है, लेकिन इस बार मिठास में थोड़ा बदलाव लाएं. पारंपरिक स्वाद के साथ कुछ नए और खास फ्लेवर की गुझिया ट्राई करें.
होली पर खास फ्लेवर की गुझिया ट्राई करें
मावा के साथ चॉकलेट चिप्स या कोको पाउडर मिलाकर तैयार की गई गुझिया स्वाद में बेहद खास होती है.
चॉकलेट गुझिया
सूखे नारियल, कंडेंस्ड मिल्क और ड्राई फ्रूट्स से बनी यह गुझिया हल्की और खुशबूदार होती है. जिन्हें ज्यादा मीठा पसंद नहीं, उनके लिए यह बेहतरीन विकल्प है.
नारियल गुझिया
कम मावा और ज्यादा मेवे के साथ यह हेल्दी और रिच स्वाद देती है. मेहमानों को इंप्रेस करने के लिए परफेक्ट.
ड्राई फ्रूट गुझिया
कम तेल में बनी यह गुझिया सेहत के लिहाज से बेहतर है और स्वाद में भी कम नहीं.
बेक्ड गुझिया
पान फ्लेवर, गुलकंद और सूखे मेवे की स्टफिंग से बनी पान गुझिया त्योहार में देगी रॉयल टच.
पान गुझिया
